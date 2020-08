Sport a Curtatone, Longhi: “Massima prudenza da parte di tutti”

CURTATONE – Amministrazione comunale di Curtatone ed associazioni sportive a lavoro per discutere della riprese della attività e delle misure da adottare per garantire la sicurezza degli atleti. Di questo si è discusso nell’incontro svoltosi mercoledì sera in sala consiliare alla presenza del sindaco Carlo Bottani, del vice ed assessore allo sport Federico Longhi e del referente provinciale del Coni Giuseppe Taugiana.

«Ad oggi, 19 agosto (data in cui si è riunito il tavolo, ndr) abbiamo convenuto che si può ripartire», ha spiegato il vicesindaco non nascondendo le difficoltà e le preoccupazioni per una situazione in continuo divenire dove le considerazioni vanno fatte giorno per giorno.

Intanto, durante la serata che ha visto presenti 30 rappresentanti delle 25 associazioni sportive del territorio, si sono confrontate le linee guida statati e regionali, nonchè federali per cercare di applicare tutte le misure necessarie cercando, al contempo, di trovare una quadra tra le disposizioni sino ad oggi emerse. «Spaventano i nuovi contagi – ha proseguito Longhi – e la salute è prioritaria, ora sono tutti un po’ guardinghi, anche chi durante l’estate è ripartito. C’è un forte senso di responsabilità e questo ci fa molto piacere».