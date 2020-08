MANTOVA Adele Montagnini (in foto), classe 2008 di Castel d’Ario, in forza al circolo At San Giovanni Lupatoto, ha vinto nei giorni scorsi il torneo che si è svolto al tennis club di Costermano del Garda, sia nella categoria Under 12 sia in quella delle più grandi Under 14. Questi i risultati della giovanissima virgiliana: nell’Under 12 ha battuto Camilla Dal Cero per 6/0 6/2. Nell’Under 14 ha superato Aurora Campagnari per 6/2 7/5.