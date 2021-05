Stop all’abbandono dei rifiuti a San Giorgio: la campagna sarà realizzata dagli studenti

S.GIORGIO BIGARELLO – Un concorso riservato agli studenti per realizzare la nuova campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti incivili, tematiche sempre attuali che non conoscono confini. L’iniziativa prende forma dal Comune di San Giorgio Bigarello, che ha deciso di puntare sulle giovani generazioni per cercare di invertire questa tendenza. «Abbiamo pensato di coinvolge i ragazzi perché sono la parte più bella della nostra società, con una visione nuova, più disinteressata e sincera del mondo – ha spiegato il vicesindaco Barbara Chilesi -. Siamo convinti che solo grazie a loro possiamo sperare nella salvezza della nostra Terra». Il concorso, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con il gruppo Tea, è dedicato alle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori della Provincia di Mantova e prevede la realizzazione di «una campagna informativa efficace e capillare che possa avere un significativo impatto sulle persone che abitano i territori, facendo in modo che pongano maggiore attenzione ai loro comportamenti, modificandoli in meglio e magari contribuendo a cambiare quello degli altri».

Gli studenti chiamati a partecipare al concorso, sia individualmente sia per classi, avranno la possibilità di realizzare più elaborati: la consegna del materiale dovrà avvenire ea mezzo mail all’indirizzo a.mariani@comune.sangiorgiobigarello.mn.it, insieme alla domanda di partecipazione, scaricabile dal sito istituzionale del Comune, e ad una breve relazione esplicativa della proposta. (mavin)