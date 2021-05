Priorità vaccinale per autotrasportatori, lo chiedere il sindacato Utp

MANTOVA – Il problema era stato sollevato dal segretario provinciale dell’Utp (Unione trasporto pubblico) Andrea Bertolini, e ora trova ripercussioni in tutto il comparto, nel quale si rivendica la priorità vaccinale per gli addetti di pullman e treni.

L’Orsa, organ izzazione dei sindacati autonomi di base, ha inviato una richiesta al capo dello Stato e al presidente del consiglio, oltre che ai ministri competenti e al commissario straordinario per l’emergenza pandemica, affinché la categoria trovi un canale urgente e preferenziale nel piano vaccinale nazionale, dato l’alta esposizione a fattori di rischio per gli operatori, con riferimento codice Ateco H – Trasporto e magazzinaggio.

La categoria dei conduttori di veicoli a motore riporta un indice di mortalità da covid pari al 6,8% dei casi classificati come infortunio sul lavoro, ovvero lo stesso indice dei medici.

«Nella terra dei Cachi, dei Draghi e della Speranza si vaccinano i calciatori, mentre ai lavoratori dei trasporti si impedisce di scioperare ma qualcosa (forse) si muove», ironizza Bertolini.