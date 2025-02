Successo per le celebrazioni dei 40 anni del Pupà del Capunsel alle Scuderie di Palazzo Gonzaga a Volta Mantovana

VOLTA MANTOVANA L’Amministrazione Comunale e la Comunità di Volta Mantovana celebrano il 40° anniversario della storica maschera carnevalesca del “Pupà del Capunsel”, ispirata alla tradizione gastronomica locale dei Capunsei, la cui origine viene attribuita al territorio Voltese e più precisamente alla frazione Cereta. Nel suo intervento il Sindaco Luciano Bertaiola ha voluto sottolineare l’importanza di non dimenticare le ragioni e le origini delle tradizioni, per apprezzarne ancora di più il valore: “In un mondo abituato ad aver sempre qualcosa di nuovo, dove le cose ci stancano molto rapidamente, ogni tanto fermarsi e guardare indietro, cercando di capire dove siamo arrivati e il valore di quello che abbiamo credo sia un segno importante per la comunità. E l’anniversario che oggi celebriamo assume questo significato. L’ideazione della nostra maschera è stata una delle tante iniziative che in quegli anni hanno iniziato a valorizzare la vocazione turistica di Volta”. Quarant’anni fa la maschera nasceva come celebrazione del nostro piatto tipico, un piatto povero e popolare la cui natura e i cui colori – bianco, verde e oro – erano rappresentati dal costume del Pupà del Capunsel, che ricordava nell’aspetto un giullare di corte. “Questo anniversario- ha spiegato l’Assessore alle Manifestazioni Simone Segna durante la serata- è stato l’occasione per fare tesoro delle recenti scoperte storiche, che hanno svelato l’origine gonzaghesca di Palazzo Gonzaga Guerrieri e, di conseguenza, quella del nostro paese. Abbiamo così deciso di trasferire i colori del nostro piatto tipico alla nostra storia, dando così alla maschera l’aspetto di un signore rinascimentale”. La serata si è articolato in diversi momenti:

• La presentazione del gruppo carnevalesco e delle famiglie dei ragazzi dell’Oratorio.

• L’annuncio del tema del carro 2025 dell’Associazione Carnevalesca Locale “Scacciapensieri”, che quest’anno propone come tema la sicurezza sul lavoro, un argomento di attualità e di grande importanza.

• L’inaugurazione della mostra fotografica “I segni del Mestiere”, realizzata da Lorenzo Campagnari, che attraverso immagini e interviste stimola una riflessione sul tema della sicurezza sul lavoro, affinché le vittime non diventino solo un numero al telegiornale.