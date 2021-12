Sustinente, terreno trasformato in discarica: denunciato imprenditore agricolo

SUSTINENTE I Carabinieri della Stazione di Sustinente, hanno denunciato un cittadino del luogo, classe 65, socio amministratore di una impresa agricola, poiché ritenuto responsabile di aver realizzato una discarica abusiva in un terreno riconducibile all’attività produttiva.

L’ispezione è scaturita grazie alla segnalazione di alcuni residenti della zona che hanno riscontrato un sensibile aumento di ratti e insetti attirati dai cumuli di spazzatura rinvenuti.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro e si è in attesa della catalogazione da parte delle autorità amministrative e delle conseguenti decisioni del giudice per l’emissione della successiva ordinanza di ripristino dei luoghi.

I reati contestati sono di deposito incontrollato di rifiuti ai sensi del Testo Unico sull’Ambiente.