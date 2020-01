Basket serie A2 m – Ferrara: “Pompea, domani occhio alla Kleb”

Mantova Domani alla Grana Padano Arena sarà mezzogiorno di fuoco. Pompea e Ferrara si troveranno di fronte per la terza volta in stagione e, per la lanciatissima formazione di coach Alessandro Finelli, potrebbe arrivare la prima vittoria contro gli estensi (ore 12, diretta su Sportitalia). Per la guardia degli Stings Matteo “Ferro” Ferrara guai ad abbassare la guardia: occorre rimanere sul pezzo. «E’ vero – spiega – che abbiamo inanellato una serie di vittorie consecutive, ma è un periodo che stiamo lavorando molto bene e soprattutto abbiamo un atteggiamento diverso rispetto all’inizio del campionato. Non siamo mai stati rinunciatari in campo, ma adesso siamo molto concentrati sulle cose che ci servono. A inizio stagione ci lasciavamo prendere di più dalle emozioni o da nervosismi. Siamo concentrati sugli aspetti tecnici ed emotivi che servono per vincere e le ultime vittorie lo dimostrano». “Ferro” e compagni sono già concentrati sulla sfida con la Kleb Ferrara. «Dopo la sconfitta in casa con Ravenna, verrà a Mantova col coltello fra i denti. Verrà da noi per riscattarsi. E’ una squadra che ci ha messo in difficoltà all’andata. Formazione cinica ed esperta, proverà ad imporre la propria fisicità. Dovremo cercare quantomeno di pareggiare o superare il loro livello di intensità come a casa loro avevamo fatto per 35 minuti. Con la ricerca di intensità si costruisce tutta la partita, è la prima cosa da fare in campo». Non potevamo non chiedere a Matteo se la squadra si è data degli obiettivi in questo girone di ritorno dopo il bellissimo 2019. «Non ne abbiamo parlato tra di noi, ma siamo consapevoli del buon momento che stiamo vivendo. Stiamo facendo bene anche oltre le aspettative di inizio stagione. Ma non vogliamo montarci la testa o crearci aspettative eccessive. Vogliamo rimanere sul pezzo e l’obiettivo rimane quello che ci eravamo fissati da tempo. Vogliamo arrivare ai play off e superare il primo turno. Poi tutto quello che scaturisce da lì è buono. Ma rimanendo umili come siamo adesso. Intanto pensiamo di arrivare lì e quello che succederà poi lo vedremo».

Domani, dalle ore 11, prima della gara si terrà il “Befana Day”: tutti i bambini dai 4 ai 13 anni sono invitati alla Grana Padano Arena. Se portano la classica calza vuota, nell’intervallo della partita una befana speciale la riempirà di dolcetti.

Sergio Martini