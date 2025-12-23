Suzzara, in casa con un taser e una katana: denunciato un giovane di 20 anni

SUZZARA – Un taser tascabile e una katana custoditi all’interno dell’abitazione. È quanto hanno rinvenuto nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Suzzara nel corso di una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica di Mantova. Il controllo ha riguardato un giovane di 20 anni, residente in città. Durante l’attività, i militari dell’Arma hanno individuato e sequestrato le due armi, ritenute detenute senza giustificato motivo. Il materiale è stato sottoposto a sequestro penale. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato a piede libero e deferito all’Autorità Giudiziaria. A suo carico viene ipotizzato, in base al quadro accusatorio, il reato di porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere. L’operazione rientra nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio condotta dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Mantova. Le indagini proseguono.