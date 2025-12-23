Auto sbanda e finisce contro una casa a Sustinente, cinque giovani feriti

SUSTINENTE – Un’auto con a bordo cinque giovani è finita contro una casa lungo la strada Ostigliese nella notte, poco dopo le 2, nel territorio comunale di Sustinente. L’incidente ha provocato il ferimento di tutti gli occupanti del veicolo, una Fiat Punto, ed è stato necessario un massiccio intervento dei soccorsi. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, il conducente ha perso il controllo della vettura che, dopo una sbandata, è andata a impattare violentemente contro l’ingresso di un’abitazione. A bordo viaggiavano ragazzi molto giovani: due quindicenni, un sedicenne, una ragazza di 18 anni e un giovane di 20. L’urto ha causato il bloccaggio di due passeggeri all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mantova, che con l’ausilio dell’autopompa hanno messo in sicurezza l’area e provveduto all’estrazione dei feriti rimasti incastrati. Le operazioni di soccorso hanno visto anche l’intervento del personale sanitario del 118, con automedica e diverse ambulanze, tra cui quelle della Croce Bianca di Quistello, del Soccorso Azzurro e della Croce Verde. Tutti i feriti sono stati assistiti e trasportati in ospedale per le cure del caso. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla Polizia Stradale, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.