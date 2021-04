Tante iniziative in “blu” per la giornata sull’autismo

SAN GIORGIO BIGARELLO –

Vivere accanto alla disabilità è una sfida quotidiana e la pandemia sta mettendo a dura prova bambini, ragazzi e adulti che devono convivere con l’autismo. In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che ricorre oggi, 2 aprile, il Comune di San Giorgio Bigarello in collaborazione con il Centro per le Famiglie ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare i concittadini all’insegna del colore simbolo dell’autismo: il blu. Sul canale Youtube del Comune (cercando la playlist dedicata al 2 aprile), sarà possibile immergersi con delicatezza nell’argomento attraverso il progetto “Favola in blu, raccontare l’inclusione”. Si tratta di una lettura drammatizzata dal titolo “Ada al contrario”, interpretata e musicata a cura dell’Accademia delle Arti Mantova. Il tema dell’autismo è così articolato e complesso che si può approfondire, per chi lo desidera, con la bibliografia ad hoc proposta dalla rete bibliotecaria mantovana, disponibile nella news dedicata sul sito del Comune: comune.sangiorgiobigarello.mn.it. La biblioteca comunale, nella sede della ex casa Cantoniera di Gazzo, ospiterà inoltre una sezione dedicata agli IN Book e alla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) che adottano strategie per facilitare la comunicazione e l’interazione con l’ambiente esterno al bambino con difficoltà comunicative e di linguaggio (come nel caso dell’autismo), tra cui l’utilizzo congiunto di testo e simboli. Sempre legati al colore blu, il Comune e il Centro per le Famiglie estenderanno a tutti i cittadini l’invito a procurare e appendere un palloncino blu nella propria casa, quindi scattare una foto e condividerla taggando i canali social del Centro. (ma.vin)