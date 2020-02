Poma, isolato il Pronto Soccorso. Triage in tenda

MANTOVA Il Poma si attrezza per fronteggiare l’emergenza visti i casi che si stanno moltiplicando nel Mantovano e i tanti pazienti in arrivo da altri ospedali ornai saturi. Nella sala d’attesa del Pronto Soccorso sono stati predisposti posti letto per i pazienti in attesa di tampone con sintomi respiratori non importanti. La separazione dei due percorsi consente di facilitare l’attività del personale, abbreviando i tempi necessari alla presa in carico. Si sta inoltre lavorando per aumentare il numero dei posti letti in isolamento, anche in un’ottica di integrazione con le altre province lombarde.