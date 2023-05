Automobilismo – Gran debutto per Ponchiardi-Franzoni (Solferino Pecso) al Rally Valle Intelvi

SOLFERINO Esordio più che convincente, quello dell’equipaggio formato dal bresciano Manuel Ponchiardi con alle note la bravissima navigatrice Roberta Franzoni. I due, dopo i brillanti risultati dello scorso anno a bordo della piccola Citroen Saxo N2, hanno voluto provare a salire di categoria portando in gara la Peugeot 208 R2B in un rally tutto nuovo: il Valle Intelvi. Dopo le prime prove speciali, la coppia targata Solferino Rally Pecso occupava stabilmente la prima metà della classifica grazie ad una condotta di gara attenta, in condizioni rese difficili dal meteo avverso. La domenica i buoni tempi non si sono fatti attendere, arrivando a staccare un secondo posto a mezzo secondo dal capoclassifica sull’ultimo tratto cronometrato e salendo sul palco di San Fedele d’Intelvi Como in una ottima quarta posizione dell’affollata R2B. Il prossimo fine settimana è tutto impostato sul Rally dell’Adriatico, storica gara valevole per il Campionato Italiano Rally Terra. Debutto di tutto rispetto per il castiglionese Marco Dallamano che, navigato da Giulia Zanchetta, salirà per la prima volta sulla nuovissima Peugeot 208 rally 4. I portacolori del sodalizio virgiliano cercheranno di capire la nuova vettura del Leone sovralimentata. Il navigatore Fabio Treccani leggerà le note al piemontese Fabrizio Caveglia al Rally del Grappolo (At) sulla Peugeot 106 Gr.A.