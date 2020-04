Fiasconaro, supermercati devono rimanere chiusi

MANTOVA “Da un confronto avuto questo pomeriggio con il governatore Fontana, il quale ci ha detto di essere in attesa del DPCM che verrà emanato oggi dal Governo, sono emerse alcune questioni che vorrei sottolineare:

Su indicazione della Regione i supermercati potranno resterare aperti per Pasqua e Pasquetta, con lo scopo di evitare assembramenti. Tuttavia, riteniamo che in questa fase sarebbe stato meglio far chiudere anche i supermercati, almeno durante le festività, così da dare una boccata di ossigeno a tutti i lavoratori.

Test sierologici: Fontana ha confermato che è in corso l’iter di approvazione scientifica di questo tipo di test e la settimana prossima dovrebbe arrivare la certificazione definitiva, anche CE. Fontana sta cercando per ottenerne importanti quantità per tutta la Lombardia e questo è positivo perché più persone verranno sottoposte ai test, significa maggiori garanzie di prevenzione.

Tema RSA: è stato più volte sottolineato a Fontana sia la necessità di fornire ulteriore personale, sia la situazione precaria in cui versano attualmente queste strutture. In proposito si è parlato della possibilità di fornire alle RSA gli elenchi di chi aveva aderito al primo bando regionale per il reclutamento del personale sanitario, il quale non aveva accettato le proposte fatte. Potenzialmente sono persone ancora disponibili e quindi risorse utili da impiegare anche nelle RSA.

Questo è quanto ci è stato comunicato dal Presidente Fontana e ora non ci resta che attendere i fatti”, così Andrea Fiasconaro Consigliere regionale M5S Lombardia.