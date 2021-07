Pallavolo m – Italvolley, doppio stage in agosto alla Grana Padano Arena

MANTOVA A volte ritornano. La nazionale maschile di pallavolo torna a Mantova ad allenarsi dopo che nel biennio 2009-2010 fu ospite del PalaBam sotto la guida di Andrea Anastasi. Il primo allenamento fu nell’aprile 2009, con la possibilità da parte del pubblico di seguire gli allenamenti, e la presenza dell’altro mantovano Cristian Savani in squadra. Seguirono le partite con Slovacchia, Polonia, Olanda e con Germania e Serbia. La nazionale doveva restare a Mantova per un quadriennio ma il contratto si interruppe. Proprio in questi giorni si è tornati a ricucire quel rapporto bruscamente interrotto. L’ex presidente della Fipav di Mantova Ernesto Torre racconta come si è arrivati a riprendere in considerazione la nostra città in ambito azzurro: «Tramite il Comitato Regionale, al presidente della Fipav di Mantova Giorgio Belladelli è stata richiesta la disponibilità di un impianto dove permettere, prima degli Europei di settembre, alla nuova Nazionale di Fefè De Giorgi di allenarsi. Giorgio ha dato la disponibilità affinchè una delegazione della Fipav con De Giorgi venisse a visitare la Grana Padano Arena. Mi sono reso disponibile ad accoglierla, con il supporto del Comune di Mantova nella persona di Davide Simonazzi, in rappresentanza del sindaco Mattia Palazzi. Con la delegazione, dopo il sopralluogo all’ex PalaBam, si è raggiunto l’accordo di ospitare la Nazionale in due periodi, dal 2 al 12 agosto e dal 17 al 27 agosto prima degli Europei di inizio settembre. Il Comune si è preso in carico l’allestimento anche di una sala pesi che è necessaria per le sedute della squadra, che poi alloggerà all’Hotel La Favorita». Gli azzurri sono in partenza per Tokyo con il tecnico Blengini ma De Giorgi, neo allenatore della Nazionale, inizierà a lavorare con un gruppo di 14 giocatori a Cavalese da lunedì 19 luglio. Saranno presumibilmente gli stessi giocatori che si raduneranno a Mantova dal 2 a 12 agosto con le Olimpiadi ancora in corso. Poi dal 17 al 27 agosto la seconda parte del raduno virgiliano. Un gradito ritorno.

Sergio Martini