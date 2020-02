“I lunedì del d’Arco”, oggi la terza serata con Alexandra David Neel la prima donna occidentale a Lhasa

MANTOVA Riconfermato il successo e il grande afflusso di pubblico , con molte persone anche in piedi, per il secondo evento del ciclo “I lunedì del D’Arco” che quest’anno l’Accademia Teatrale Campogalliani ha voluto dedicare alle grandi viaggiatrici della storia. Stasera alle ore 21, avrà luogo la terza serata che avrà come protagonista Alexandra David Neel – la prima donna occidentale che arrivò a Lhasa, per la regia di Andrea Flora. Alexandra David Neel passa alla storia per essere stata la prima donna europea a esplorare il Tibet, a quel tempo sconosciuto e interdetto agli stranieri. Va anche ricordata per i suoi studi sulle religioni orientali e per essere stata una iniziatrice della relazione tra buddismo e Occidente. Alexandra si introduce illegalmente a Lhasa, la capitale del Tibet nel 1924, all’età di 56 anni, sotto forma di khadoma, un particolare tipo di spirito tibetano femminile che a volte assume parvenze umane; accetta infatti la promozione a divinità femminile, offertale da eruditi lama incontrati nelle sue precedenti tappe in India, Cina e Sikkim con il suo straordinario’humour e con l’apertura mentale ereditata dal padre, Louis David (1815-1904), ugonotto e socialista

Gli interpreti della serata saranno Gabriella Pezzoli e Diego Fusari, La scelta dei brani musicali e il sonoro sono affidati a Marina Alberini e lo stesso Andrea Flora, regista della serata, ha curato anche la selezione delle immagini. La serata è ad ingresso libero, senza prenotazione, sino ad esaurimento posti. Per informazioni www.teatro-campogalliani.it oppure telefonando allo 0376 325363 dal mercoledì al sabato dalle ore 17 alle ore 18,30.