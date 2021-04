Guasto durante i lavori, Casaloldo resta senz’acqua

CASALMOR – Gran parte del paese rimane senz’acqua da metà pomeriggio almeno fino alle prime ore della notte. Causa: una conduttura bucata durante i lavori di posa della fibra ottica in via Mantova. Il problema si è verificato ieri verso le 17 e al momento di andare in stampa non era ancora stato risolto.

Come conferma il sindaco Franco Perini, a rimanere senz’acqua, con tutti i conseguenti disagi, buona parte del paese: tutta l’area, in sostanza, da dove si è verificato verso il problema verso Remedello.

Dopo l’incidente di percorso il problema più grosso si è rivelato l’individuazione della falla. La posa dei cavi infatti avviene con una tecnologia che consente di spingere la fibra in orizzontale a una profondità di due metri, senza dover tagliare la strada. Così facendo però l’individuazione della falla non è immediata. Gli operatori della rete idrica di conseguenza a loro volta hanno dovuto tagliare la strada alla ricerca della rottura nella tubazione.

In ogni caso subito dopo l’incidente Sicam è stata allertata ed è intervenuta con varie squadre. Come detto ieri in tarda serata il problema non era ancora stato risolto e le squadre della multiutility di Castel Goffredo hanno dovuto lavorare diverse ore.