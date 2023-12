Teatro all’asta di Dosolo, Carra chiede 400mila euro ai piani alti

DOSOLO – Con un emendamento alla legge di bilancio in discussione in aula in questi giorni in regione Lombardia, il consigliere del Partito Democratico Marco Carra ha chiesto 400mila euro da destinare, quale contributo, al Comune di Dosolo per l’acquisizione dell’immobile del teatro Sociale nella frazione Villastrada. L’amministrazione comunale di Dosolo, a cui fa capo il sindaco Pietro Bortolotti aveva espresso la volontà di procedere all’acquisizione della struttura – che è andata all’asta – punto di riferimento dell’attività sociale e culturale. A tal proposito, la questione era stata portata all’attenzione della regione qualche tempo fa, con una richiesta di cofinanziamento per il costo complessivo che si aggira attorno al milione di euro. «La regione presti attenzione ai territori periferici che chiedono risorse anche per i luoghi della cultura – ha affermato il consigliere regionale Dem Marco Carra – perché significa aggregazione delle comunità, e in questo caso, salvaguardia del patrimonio quale è il teatro storico di Villastrada risalente al 1910. Senza cura e manutenzioni la struttura potrebbe andare verso il degrado». La proposta avanzata dal consigliere mantovano, come specificato, sarà discussa in Regione in questi giorni.