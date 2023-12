Ponte di Catena a Mantova, manutenzione per 36mila euro

MANTOVA – Largo 3,7 metri, è costituito da due travi lineari della lunghezza complessiva di m 32,8 metri a due luci, ed è sorretto da due spalle e da una pila centrale con una prima luce di 12 metri (parte mobile) e una seconda di 16 (fissa). È il ponte mobile di Porto Catena, che per la sua conformazione prevede una costosa manutenzione quantificata in 36mila euro, che l’amministrazione ha affidata all’Aster, secondo gli accordi assunti dall’ente in sede di approvazione del piano industriale presentato dall’azienda di via Nagy. Alla manutenzione ordinaria del piano calpestabile si aggiunge la gestione complessa e multidisciplinare degli aspetti impiantistici e funzionali, che richiede costanti monitoraggi specialistici.