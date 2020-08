Tennis tavolo – Veronica Mosconi: “Sogno di portare lo scudetto a Bagnolo”

BAGNOLO In attesa della ripresa dell’attività, facciamo una chiacchierata con Veronica Mosconi, atleta del Centro Sportivo Esercito, della nazionale Italiana e soprattutto, per la terza stagione consecutiva, della PaninoLab Bagnolese.

La stagione scorsa si è fermati sul più bello con la squadra che stava entrando in forma. Quanto rammarico?

«Il rammarico sicuramente c’è perché dopo una partenza difficile nelle prime due partite, abbiamo trovato la forma e stavamo ottenendo buoni risultati. Eravamo praticamente già qualificate per disputare i playoff. Detto questo, ho condiviso la decisione di interrompere la stagione perché la salute delle persone viene prima dello sport. Speriamo di poter riprendere il campionato a novembre a pieno ritmo e di ripartire in forma come quando si è interrotto»

Quanto tempo sei stata lontana dagli allenamenti? Ora hai ripreso a pieno ritmo o ci sono ancora delle difficoltà?

«Sono stata ferma dal 9 marzo fino al 3 maggio ed è stato un periodo abbastanza difficile in quanto mai prima d’ora mi era capitato di restare inattiva così tanto tempo. Dal 4 maggio abbiamo ripreso gradualmente a giocare e da circa un mese a pieno ritmo. Dal 27 luglio al 2 agosto sono stata a Terni in ritiro con la Nazionale per uno stage di preparazione fisica e tecnica».

Cosa ti ha spinto a rimanere nella Bagnolese?

«Perché è un ambiente piacevole e sereno, in cui credo di essere cresciuta rispetto al primo anno e mi piacerebbe poter dimostrare tutte le mie qualità in questa nuova stagione».

Come pensi sarà il livello del prossimo campionato?

«Il campionato, da qualche anno a questa parte, si è sempre alzato di livello e ogni squadra ha almeno una straniera. L’anno prossimo sarà ancora più difficile perché saremo solo 6 squadre, ma tutte equilibrate, non ci saranno differenze abissali e tutte le partite saranno combattute».

Obbiettivi personali e di squadra?

«Punto a vincere per la seconda volta il titolo di campionessa italiana assoluta dopo quello del 2015, ma il sogno è portare a Bagnolo San Vito lo scudetto. Non sarà una missione facile, ma a noi piacciono le sfide complicate».

Un messaggio ai tifosi della Bagnolese?

«Spero di rivedervi presto in palestra a tifare per noi e a passare giornate all’insegna del divertimento».