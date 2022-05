Pallavolo serie B – Coach Panciroli: “Bravo Viadana, grande traguardo i play off“

Viadana Play off centrati nel girone E con merito, e sofferenza, da parte dell’E’più Viadana. Con merito perché ha raggiunto l’obiettivo dei due set e un punto sabato sera a Forlì, nello scontro diretto con il Querzoli; con sofferenza perché poteva anche risparmiarsi qualche problema di troppo, soprattutto se sette giorni fa a Mezzani, contro il Villa d’Oro Modena, avesse vinto, invece di cedere a sorpresa 3-0 e senza lottare. «Traguardo davvero notevole – afferma il tecnico Alberto Panciroli – soprattutto se teniamo presente che in classifica abbiamo preceduto compagini più forti, come Wimore Parma o lo stesso Querzoli. Se quest’ultimo ci avesse battuto da tre, avrebbe conquistato i play off… Invece ci andiamo noi da secondi: ce la vedremo con San Giustino, squadra perugina che ha chiuso in vetta il girone F. Ci tocca una compagine molto competitiva, che vince da sedici turni, e in questa stagione è partita col chiaro obiettivo di cercare di approdare in A3. Ma daremo il massimo». Nell’ultima gara della stagione regolare, l’Ermogroup San Giustino di Marco Bartolini e Mirko Monaldi si è imposto per 3-1 a Civita Castellana contro l’Eco Sant’Agata, che ha chiuso al terzo posto. I perugini hanno vinto venti partite, perdendone soltanto due. Si comincia sabato a Mezzani (ore 18.30), ritorno domenica 15 (ore 18). Al secondo posto nel girone F è giunto il Castelfranco di Sotto, compagine pisana, che in semifinale se la vedrà con lo Stadium Mirandola, primo nel gruppo del Viadana. Le vincenti delle semifinali si affronteranno per la promozione in A3.