Tenta di togliersi tagliandosi le vene dei polsi: salvo un 41enne

DOSOLO Tentato suicidio nelle prime ore di oggi a Dosolo. L’allarme è scattato verso le 6.40, quando un 41enne del luogo si procurava un profondo taglio al polso cercando di compiere l’insano gesto. Sul posto interveniva personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco di Viadana ed una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Viadana. Il soggetto veniva trasportato all’ospedale civile di Casalmaggiore in codice giallo, non in pericolo di vita. L’episodio potrebbe scaturire da dissapori familiari.