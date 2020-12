Tra 1000 e 1500 i tamponi al giorno eseguiti dal drive through di Grazie

GRAZIE (Curtatone) – Lavora a pieno ritmo il drive through a Grazie di Curtatone: quotidianamente i professionisti di Asst impegnati nella nuova struttura eseguono dai mille ai 1500 tamponi quotidiani. Nella giornata di ieri il Direttore Generale di Asst Mantova Raffaello Stradoni, il direttore della struttura Tecnico Patrimoniale di Asst Leo Traldi, il sindaco di Curtatone Carlo Bottani, il consigliere regionale Alessandra Cappellari e una rappresentanza di Ats della Val Padana e della Protezione Civile hanno visitato la nuova postazione creata grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il servizio si svolge dalle 9 alle 15, solo su prenotazione, con le stesse modalità già in uso: è il servizio di Sorveglianza di Ats a fissare gli appuntamenti ai pazienti. Non è possibile presentarsi di propria iniziativa.

I drive through sono attivi anche a Pieve di Coriano e Asola, mentre altri punti tampone sono a Mantova (all’ospedale Carlo Poma) e a Viadana.