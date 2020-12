Tragico schianto a Moglia: muore un 61enne con il suo cagnolino

MOGLIA Tragedia della strada oggi intorno alle 12.30. Un uomo di Moglia ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo l’ex statale Romana all’altezza del ristorante Il Ragno. Insieme a N.G., 61 anni, c’era anche il suo cagnolino, anche lui rimasto vittima dell’incidente. L’uomo era al volante della sua Alfa 166 e avrebbe inziato una manovra di soprasso a un furgone che però stava svoltando sulla propria sinistra per entrare nell’area di parcheggio del ristorante. In seguito all’impatto l’auto del 61enne usciva di strada sbattendo contro i jersey di cemento che delimitano la ciclabile, e finiva nel giardino di un’abitazione a lato della strada dopo avere abbattuto la recinzione. I soccorsi scattavano imediatamente e sul posto si portavano i mezzi del 118 e ancdhe una eliambulanza. Purtroppo ogni tentativo di rianimare il 61enne era vano, e anche il suo cagnolino non aveva avuto scampo. Sul posto sono intervenuti anche i vigilid el fuoco e la Polizia stradale.