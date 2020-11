Emergenza sanitaria, al Comune sono arrivate quasi 200 domande di aiuto

BORGO VIRGILIO – Dopo un arresto dei casi nei mesi estivi, da settembre anche nel territorio di Borgo Virgilio si è registrato un aumento dei contagi, arrivati a un totale di 332 dall’inizio della pandemia (dato aggiornato al 27/11). Per fornire la corretta informazione ai cittadini sull’evolversi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus), l’amministrazione comunale ha stilato un nuovo report in merito alle misure e alle attività svolte durante l’emergenza e l’organizzazione interna degli uffici comunali. A curarlo è stato il Settore servizi sociali, che oltre a seguire costantemente l’andamento dei contagi in collaborazione con Ats Valpadana ha il compito di effettuare le chiamate ai positivi per garantire un controllo della quarantena, ma soprattutto fornire sostegno a aiuto concreto nei casi di maggior difficoltà. «Anche le associazioni del territorio e le Caritas parrocchiali sono state coinvolte nell’emergenza. A tale riguardo – evidenza l’assessore ai Servizi sociali Teresa Amatruda – si è recentemente organizzato un incontro al fine di mettere in campo i volontari per cercare di contattare le persone sole e che in questo particolare momento sono ancora più isolate». Contestualmente è stato indetto il secondo bando a sostegno dell’affitto (la scadenza è fissata al 30 novembre), in favore di nuclei che si sono trovati in difficoltà economica anche a seguito dell’emergenza sanitaria o che già prima si trovavano in stato di fragilità o vulnerabilità. «Al momento – spiega l’assessore Amatruda – le domande pervenute sono 23, mentre nel primo bando erano state 168, di cui 89 ammesse, più altre 21 ammesse ma non finanziate. Le risorse assegnate dal Consorzio Progetto Solidarietà al nostro Comune ammontano a 50.579,95 euro, di cui 21.101,31 per gli ammessi e non finanziati del primo bando (le risorse residue sono 29.478,64 euro)». C’è poi il capitolo delle utenze domestiche a sostegno dei cittadini in stato di bisogno, situazione aggravata dall’emergenza epidemiologico. Un bando per il quale sono arrivate agli uffici preposti 74 domande, finanziate con fondi del Comune e fondi Tea. Dal 12 novembre è stato riattivato per tutti i residenti del Comune di Borgo Virgilio anche lo sportello gratuito di ascolto psicologico a cura della psicologa e psicoterapeuta Chiara Prati . In questa seconda ondata il servizio è stato esteso anche alle persone che sono in quarantena o isolamento e necessitano di un supporto psicologico. Capitolo “disabilità”. Dal 5 novembre, a seguito all’entrata in vigore dell’ultimo DPCM, 22 alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie 2° e le classi seconde-terze medie sono seguiti dall’educatore ad personam con modalità da remoto. Tutti gli altri (48 alunni) afferenti alla scuola dell’infanzia, primaria e prima classe della scuola secondaria di primo grado beneficiano del servizio di assistenza ad personam in presenza a scuola. Riguardo al Centri Diurni per disabili frequentati da circa una sessantina di ragazzi ormai adulti, va osservato che i vari enti-gestori con cui il Comune di Borgo Virgilio collabora nella costruzione dei progetti di vita a loro dedicati, si sono adoperati per riprogettare insieme alle famiglie le attività educative.

Matteo Vincenzo