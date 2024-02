Ma la curva Te rispetta le norme dell’antisismica?

MANTOVA E passi per i distinti e le tribune, da adeguare ai desiderata della Lega per avere agibilità alla Serie B, ma la curva Te, da oltre vent’anni ridotta a un’impalcatura in tubi innocenti? Anche in quel caso l’amministrazione è chiamata a dare risposte operative. A chiederlo è il leader dell’opposizione Stefano Rossi (Mantova ideale) che proprio ieri ha inoltrato al sindaco un’interrogazione specifica.

La struttura è stata eretta nel 2005 a opera della Marcegaglia Building, con tubi Dalmine che costituiscono ancora oggi una tribuna rimovibile di tubolari metallici. Tuttavia, chiede Rossi, da allora a oggi è trascorso un terremoto (nel 2012) che ha dato il via all’evoluzione della classificazione sismica. Dunque, «la ventennale struttura della Curva Te dello Stadio comunale “Danilo Martelli” garantisce ancora oggi tutti i criteri di sicurezza previsti dalle normative di legge?».