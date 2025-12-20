Trovata senza vita in casa. I parenti accusano i vicini con cui aveva litigato: l’hanno avvelenata

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Riversa sul tavolo del soggiorno della propria abitazione e senza vita: così è stata trovata ieri mattina una 66enne residente a Castiglione delle Stiviere. A fare la macabra scoperta è stata la sorella della vittima. Da un paio di giorni, infatti, la donna non aveva notizie della 66enne, la quale non rispondeva né alle telefonate né ai messaggi, suscitando crescente preoccupazione per la sua incolumità e il suo stato di salute. Allertata dalla situazione, la donna si è dunque recata di persona all’abitazione della sorella, in modo da accertarsi delle sue condizioni.

Quando è giunta sul posto, l’inquietudine si è acuita, dal momento che la sorella non si era presentata alla porta per riceverla. La donna è quindi entrata autonomamente all’interno dell’abitazione e si è trovata di fronte proprio quello che temeva, ovvero il corpo esanime della sorella, riverso sul tavolo del soggiorno e privo di vita.

Oltre al personale per il recupero della salma, sul luogo si sono portati anche i carabinieri della stazione di Castiglione delle Stiviere per i normali rilievi del caso. Le forze dell’ordine non hanno rinvenuto alcun segno di violenza sul corpo della donna, valutando inizialmente il decesso della 66enne come dovuto a cause naturali.

Raccogliendo alcune testimonianze da parte di familiari della vittima, tuttavia, il mistero sulla morte di questa si è infittito. I parenti hanno infatti notato come la donna fosse ai ferri corti con alcuni vicini di casa e come spesso fosse protagonista di litigi e discussioni con questi. Insomma, da parte dei parenti è stato ventilato, neanche troppo implicitamente, che la 66enne potesse essere vittima di un avvelenamento da parte dei vicini.

Una volta acquisite queste informazioni, i militari hanno provveduto a porre sia la salma che l’appartamento sotto sequestro, mettendoli così a disposizione dell’autorità competente per le indagini.

Intanto è stata fissata la data per l’autopsia sul corpo della donna, disposta per il prossimo mercoledì 24 dicembre. L’esame sarà fondamentale per determinare con esattezza le cause del decesso, contribuendo a fare piena luce sul caso e, se necessario, a individuare eventuali responsabilità.