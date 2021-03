Ubriaco alla guida e con un manganello in auto: denunciato

CASTIGLIONE Durante la notte del 29 marzo i Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere, durante l’esecuzione di un servizio perlustrativo, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di P.G.I.D., 25enne originario della Romania e domiciliato a Castiglione delle Stiviere, ritenuto responsabile di porto d’armi ed oggetti atti ad offendere, giuda in stato di ebbrezza alcolica e furto aggravato.

Verso le ore 05.30 P.G.I.D., fermato e controllato a bordo di un’autovettura non di sua proprietà, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, è risultato, dopo l’accertamento mediante l’utilizzo dell’etilometro, con tasso alcolemico fuori dalla norma. Il 25enne, già noto ai Carabinieri, è stato trovato anche in possesso di un manganello tonfa in metallo occultato nell’auto. A seguito di immediata attività d’indagine, è emerso che l’uomo, poco prima, aveva perpetrato un furto presso un esercizio commerciale di Castiglione delle Stiviere, dove si era impossessato di due telefoni cellulari.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario rimasto visibilmente turbato dall’evento ma decisamente soddisfatto per l’esito positivo dell’episodio.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario e a P.G.I.D. è stata ritirata la patente di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica.