Forattini, vaccino: risolto problema insegnanti frontalieri

MANTOVA Vaccinazione degli insegnanti frontalieri, c’è l’accordo. Risolto il problema di quei docenti che risiedono in Lombardia ed insegnano in Emilia-Romagna e che a causa delle modalità differenti di vaccinazione tra i due territori rischiavano di essere esclusi dalla somministrazione.

A richiamare la necessità di un accordo sono stati, ad inizio marzo, i consiglieri regionali del Pd Andrea Costa e Antonella Forattini che siedono, rispettivamente, nell’assemblea legislativa di Bologna e Milano.

“In Emilia si è affidata la vaccinazione degli insegnanti ai medici di medicina generale e, quindi, si potevano prenotare solamente i docenti residenti dentro i confini regionali. In Lombardia, invece, si vaccinava tutto il personale in servizio presso gli istituti scolastici che insistono all’interno della regione. Ecco che quei docenti lombardi che insegnano in Emilia non sapevano dove vaccinarsi – spiegano i due consiglieri -. A noi si sono rivolti molti docenti sapendo che già su diverse questioni abbiamo lavorato unitariamente nei nostri rispettivi consigli essendoci molte questioni che legano Emilia e Lombardia. La questione è stata posta alla Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni e ora è stata trovata una soluzione”.

Nei giorni scorsi, infatti, è iniziata la vaccinazione presso l’Asl di riferimento anche dei docenti cosiddetti ‘frontalieri’ e, ieri, durante il question-time in consiglio a Bologna l’assessore alla Sanità Raffaele Donini, rispondendo ad una interrogazione sottoscritta da Costa, ha confermato gli estremi dell’accordo:

“Il tema della vaccinazione di docenti non residenti o attivi in zone di confine tra Regioni è stato posto alla Commissione Salute nazionale che ha indicato modalità operative permettendo alle Regioni di garantire la vaccinazione anche a questa fascia di personale scolastico. I docenti lombardi in questa situazione potranno rivolgersi alle Ausl di riferimento della scuola dove lavorano oppure alla propria Asst di residenza, per prenotarsi per il vaccino”.

“Una situazione risolta grazie alla collaborazione tra Regioni, ma in Lombardia i problemi restano tanti. – commenta la consigliera regionale del PD in Lombardia Antonella Forattini – Provvidenziale, domani, la visita di Figliuolo e Curcio che potranno toccare con mano la situazione seria in cui versa la nostra regione. Intanto, Moratti e Fontana continuano a evitare il confronto e non si presentano in consiglio per riferire sui gravi disservizi degli ultimi tempi; segno evidente che sono in difficoltà”.