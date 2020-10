Basket A2 m Supercoppa – La Staff sogna il colpo nel derby a Verona. L’A2 slitta di una settimana

MANTOVA Questa sera andrà in scena l’ultima giornata del girone Rosso, con la Staff impegnata a Verona nel primo derby stagionale. Data la concomitanza di Udine-Orzinuovi, stasera si avranno tutti i verdetti. Le 7 squadre vincenti i gironi, oltre alla Società organizzatrice qualora non qualificata, oppure la migliore seconda, accedono alla Final Eight. Coach Di Paolantonio potrà contare su tutti i suoi giocatori e, come traspare dalle parole del suo assistente Matteo Cassinerio, la settimana di lavoro è stata positiva: «Stiamo reduci da una buona settimana di allenamento, abbiamo delle buone sensazioni in vista della trasferta in casa della Tezenis – afferma – ciò che ci aspettiamo è di andare a Verona, che sappiamo essere sempre una partita importante per il club e per i tifosi, e di affrontare questa sfida con la giusta mentalità. Cercheremo di fare una partita solida e intelligente, che possa rappresentare uno step ulteriore nel processo di avvicinamento che ci condurrà alla prima giornata di campionato. È la quinta partita del nostro precampionato, dopo due amichevoli e due partite di Supercoppa, quindi ci aspettiamo di crescere dal punto di vista dell’amalgama di gruppo, cercando di passarci la palla in attacco trovando soluzioni condivise, mentre in difesa dovremo aiutarci sapendo che giocheremo contro una squadra molto solida e molto forte, costruita per il salto di categoria. Sappiamo che non sarà facile, ma andremo là per cercare di fare una partita gagliarda. Verona vorrà riscattare la prova opaca di Udine, noi li dobbiamo rispettare sapendo che sono molto forti e che non sarà semplice, ma allo stesso tempo dobbiamo dare il massimo».

Nel frattempo, Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto che il Consiglio Federale ha accettato la proposta di slittare l’inizio dei campionati nazionali di Serie A2 e Serie B dal 15 al 22 novembre 2020, quindi bisognerà aspettare una settimana in più per vedere l’esordio della Staff.

Tezenis Verona: Candussi, Jones, Rosselli, Severini, Tomassini. Panchina: Caroti, Colussa, Guglielmi, Calvi, Ceron, Pini. All.: Diana.

Staff Mantova: Weaver, Ghersetti, Cortese, James, Bonacini. Panchina: Infante, Ferrara, Albertini, Maspero, Ziviani. All.: Di Paolantonio

Leonardo Piva