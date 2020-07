Viadana – Dal Comune 15mila euro per la ripartenza delle società sportive dilettantistiche

VIADANA Quindicimila euro da ripartire tra le varie società ed associazioni sportive dilettantistiche viadanesi: è quanto messo a disposizione dall’amministrazione comunale tramite un fondo da erogare quale forma di sostegno per l’emergenza Covid-19. «In considerazione del brusco arresto subito dalle attività e dalle competizioni sportive a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – afferma l’assessore allo sport Massimo Piccinini – intendiamo sostenere le società/associazioni sportive del territorio in relazione alle spese sostenute nella stagione sportiva 2019/2020 (tra luglio 2019 a giugno 2020)». Risorse che serviranno anche a «favorire la ripresa delle attività e delle competizioni sportive con particolare riguardo per quelle svolte in ambienti chiusi, valorizzare l’impegno delle società/associazioni sportive che coinvolgono in prevalenza componenti giovanili in considerazione dell’aspetto educativo e formativo rivestito dalla pratica sportiva e promuovere l’inclusione delle persone diversamente abili.

I beneficiari saranno le società/associazioni sportive dilettantistiche aventi sede legale nel Comune di Viadana e dilettantistiche con sede legale fuori del territorio ma ivi praticanti attività sportiva da almeno cinque anni.