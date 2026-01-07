Ultimo tratto di Gronda Nord, c’è l’ok da parte della Provincia

VIADANA – Arriva il via libera del presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani, con un proprio recente decreto, al progetto definitivo riguardante l’ultimo tratto della Gronda Nord, la strada ad alto scorrimento che collegherà in modo diretto, tagliando fuori i centri abitati, Viadana e Casalmaggiore. L’ultima tranche di tale strada, almeno stante la situazione attuale avrà un costo di 9,5 milioni di euro finanziati dalla Regione Lombardia, fatti salvo un contributo della Provincia di Mantova che ammonta a 300mila euro, e un contributo statale per, invece, 172mila euro.

Il tratto di Gronda Nord che ha di recente ottenuto l’approvazione del presidente Bottani è quello che collegherà la zona Fenilrosso con l’area della Gerbolina (2 km circa): una volta realizzato, la Gronda Nord sarà completata. Evidenti i vantaggi per le due cittadine di Viadana e Casalmaggiore, considerando che si tratta dei due più importanti centri della zona dove insistono ospedali e servizi sanitari, scuole superiori, aziende e via dicendo.

Dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del presidente Bottani, per il 2026 che sta prendendo le mosse sono attesi diversi ulteriori passaggi. Anzitutto verrà convocata la conferenza di servizi che, nel corso di varie riunioni spalmate nel tempo, consentirà e tutti gli enti coinvolti di esprimere il proprio parere sul progetto. Successivamente, una volta conclusa la conferenza di servizi, verrà relizzato il progetto esecutivo che dovrà poi essere vagliato e approvato. Poi la fase della gara d’appalto e infine la consegna del cantiere per il via ai lavori. Conferenza di servizi e progetto esecutivo dovrebbero venire completati nell’arco del 2026 appena iniziato.

Considerati i vari passaggi burocratici, la gara d’appalto e i tempi necessari per lo svolgimento dei lavori, alla fine per realizzare la Gronda Nord saranno stati necessari, giorno più giorno meno, circa trent’anni. Il via all’iter infatti risale all’ormai lontano 2001: da allora sono stati trovati tutti gli accordi necessari, approntati i vari progetti e realizzati i lavori della bretella di Vicomoscano (inaugurata nel 2011) e del tratto Quattrocase-Fenilrosso (inaugurato nel 2016).