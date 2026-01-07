Piazza 8 Marzo, l’opposizione di San Giorgio Bigarello torna all’attacco

SAN GIORGIO BIGARELLO – Non convincono per nulla i consiglieri di Benessere per San Giorgio Bigarello le risposte fornite dal sindaco e dal suo vice in merito ai questi da loro proposti in merito alla situazione legata al futuro della viabilità in piazza 8 marzo. «Ormai lo abbiamo imparato: – afferma il capogruppo Pierluigi Luisi – più una risposta del sindaco è arrogante e campata per aria, più le nostre osservazioni hanno colto nel segno. A giudicare dal tenore della replica che abbiamo dovuto leggere sul caso piazza 8 marzo/via Frida Kahlo, la questione è solo agli inizi». Nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza ha approvato l’accensione di un mutuo da 650 mila euro per la realizzazione di un’area verde nella zona di piazza 8 Marzo. «Visto che, ad oggi, l’amministrazione non si è ancora confrontata con nessuno – precisa il consigliere Marco Rossi – e non ha rivelato alcun dettaglio sul progetto, abbiamo fatto una semplice domanda: “via Frida Kahlo sarà chiusa si o no?”. Tanto è bastato per mandarli in confusione. «La vice-sindaca – sottolinea Luisi – ha prima balbettato, poi, incalzata, ha dovuto dare una mezza risposta affermativa. Ecco quindi che, come gruppo consiliare Benessere per San Giorgio Bigarello, in rappresentanza sia dei tanti cittadini che ci hanno votato, sia dei tanti residenti nelle zone che rischiano di subire l’aumento del traffico, abbiamo posto pubblicamente il problema». «Poco dopo, – continua Rossi – attesa come la Tari, è arrivata la replica a mezzo Facebook dell’amministrazione che, forse senza nemmeno rendersene conto, ha pienamente confermato la ragionevolezza dei nostri dubbi. Ancora una volta tanto fumo per non rispondere ai cittadini. La previsione di 650 mila euro di mutuo è stata votata in consiglio a scatola chiusa». «Su questo aspetto – fa notare Rossi – il sindaco si è smascherato da solo. Nella giornata di ieri abbiamo presentato un accesso agli atti sapendo che il primo cittadino, con disprezzo del suo ruolo di garanzia, non avrebbe resistito a divulgare questa informazione per attaccarci. Così facendo ha confermato quello che noi andiamo affermando: in consiglio comunale non è mai stato presentato il progetto e non è mai stato sottoposto ai cittadini». «Nessun intervento, ricordano i consiglieri di Benessere per San Giorgio Bigarello, è previsto per incroci di via XXV Aprile e per quello di via Caselle/Via Marconi». «Nell’attacco ai consiglieri di minoranza – ribadiscono Luisi e Rossi – il sindaco utilizza molto spazio per autoincensarsi, ma non risponde in alcun modo alle nostre richieste circa la previsione di interventi di messa in sicurezza degli incroci in questione. Noi non ci fermiamo».