Un cammino spirituale sulla Postumia: ecco il progetto in onore di don Mazzolari

BOZZOLO – Un cammino spirituale in onore di Don Primo Mazzolari, lungo i luoghi del Cremonese e del Mantovano, dove il sacerdote è cresciuto e ha vissuto. È questo l’importante progetto che sta prendendo piede e che auspica di essere presto realizzato lungo la Postumia. L’idea proposta da un gruppo di progettisti che in maniera volontaria ha deciso di presentare un piano di realizzazione alle istituzioni locali, è stata accolta da numerosi amministratori ed ora enti laici e cristiani sono al lavoro per poter introdurre lungo i luoghi in cui Don Primo Mazzolari ha trascorso gran parte della sua vita, un percorso pedonale, precisamente un camminino spirituale, in onore del sacerdote. Al momento è infatti in corso un’opera di confronto tra i territori toccati dal percorso e le diocesi coinvolte, ma il progetto, se finanziato potrebbe andare in porto anche a fronte del percorso di beatificazione di cui Mazzolari è protagonista. A fornire maggiori dettagli sul cammino è il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio: «Il cammino ha inizio da Cascina San Colombano a Boschetto di Cremona, paese di origine del sacerdote e prosegue su strada Postumia fino ad arrivare a Gazzo di San Giacomo. In questo primo tratto, esiste già un percorso pedonale, che tuttavia si interrompe proprio a Gazzo. L’idea allora, – spiega il primo cittadino – sarebbe quella di realizzare da questo punto fino a Cicognara di Marcaria, passando per Bozzolo, la prosecuzione del percorso, introducendo così un vero e proprio cammino spirituale». Oltre all’accordo tra i vari territori, sarà necessario trovare le risorse per la realizzazione, ma trattandosi della sola metà del percorso, le spese non dovrebbero rivelarsi esorbitanti.