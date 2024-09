L’anziana non ci casca: colpo a vuoto per la banda dei finti Cc

SABBIONETA – Nuovo tentativo di truffa messo a segno nei giorni scorsi con la solita tecnica delle finte forze dell’ordine. Un paio di ceffi si sono presentati da una pensionata di Vigoreto fingendosi Carabinieri. Dovevano individuare delle banconote false che, a loro dire, sarebbero state diffuse da alcuni malviventi. L’anziana, dopo aver ascoltato le loro richieste, ha detto che avrebbe controllato in casa ma non li ha fatti entrare, pregandoli di attendere che portasse fuori le banconote. Dopo averci pensato un po’, tuttavia, ha pensato bene di contattare al telefono l’amica che abita nella casa di fronte alla sua. Non ci è voluto molto per capire che c’era qualcosa che non andava e così, quando la vicina di casa si è affacciata per cercare di fotografare i malviventi o almeno la targa della loro auto, i due si erano già dati alla fuga, consci che l’anziana poteva aver chiamato i Carabinieri, quelli veri, per cui rischiavano di essere trovati e portati in caserma. La truffa è stata sventata giusto in tempo, ma potrebbe anche ripetersi in futuro in qualche altra borgata del Comune. In questi casi è sempre opportuno contattare subito i Carabinieri di zona, che possono intervenire e smascherare i truffatori.