Il truffatore seriale degli hotel ha colpito anche a Curtatone

CURTATONE – Ha soggiornato in lussuose camere di alberghi o di bed & breakfast di mezza Italia senza pagarle. Il famoso truffatore di hotel, Fabrizio Russo, si presenta nelle varie reception chiedendo di dormire nella struttura che ha scelto, e alla richiesta del personale di registrare i suoi documenti, fornisce invece informazioni false, svignandosela poi alla chetichella senza sborsare mai un euro.

Ebbene questo truffatore seriale, sulla quale testa pendono decine di denunce, centinaia di segnalazioni arrivate da ben 21 provincie italiane, e diversi fogli di via, ha colpito anche in provincia di Mantova, e per la precisione in un albergo di Curtatone.

L’albergatrice, dopo aver denunciato il tipo ai carabinieri, ha contattato la redazione della trasmissione “Vita in diretta” di Rai Uno, riconoscendo il lestofante, era lo stesso, infatti che aveva già ingannato in passato altri imprenditori e sul quale avevano già fatto diverse trasmissioni.

La vicenda

Fabrizio Russo, dunque, si era recato presso la struttura ricettiva di Curtatone il 20 agosto scorso, presentandosi all’albergatrice come tale Luca Riselli. Identità ovviamente fasulla, ma non aveva però mostrato la carta d’identità, se non una foto di un foglietto dal cellulare, adducendo la scusa di averla dimenticata. Era dovuto arrivare in fretta e furia a Curtatone per lavoro, doveva sostituire un collega richiamato a casa perché il figlio aveva avuto un incidente. Ebbene dorme qualche notte presso l’hotel in questione e poi paga con bonifico bancario, purtroppo però questo bonifico non va a buon fine e la padrona della struttura si rende conto immediatamente che si è trattato di una truffa dal valore di 390 euro. Troppo tardi, però, nel frattempo il 46enne Fabrizio Russo, alias Luca Riselli, si era già allontanato portandosi addirittura via le chiavi della stanza.

Di lui, come detto, sono state fatte ormai diversi servizi televisivi e il suo viso è noto ai più, quindi albergatori attenti, il 46enne potrebbe presentarsi da voi in ogni momento.