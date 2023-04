Un gemellaggio Italia-Cina per Serravalle e Sustinente

SERRAVALLE – Un “accordo d’intenti per l’istituzione di relazioni economiche commerciali, industriali e culturali, finalizzate anche all’eventuale istituzione del gemellaggio, tra la zona Alta Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese e i Comuni dell’Unione Mincio Po”: siglato ieri nel municipio di Serravalle dal sindaco Tiberio Capucci, dal collega di Sustinen te Michele Bertolini e da Zhu Xingbo, primo cittadino di Lianyungang – cittadina cinese della provincia dello Jiangsu nota per essere una zona di produzion i di alta tecnologia – un vero e proprio documento d’intenti che potrebbe aprire ad un gemellaggio e ad importanti relazioni sull’asse Italia-Cina tra i due paesi della Bassa, la nostra provincia e la cittadina dell’estremo oriente.

In municipio una delegazione della cittadina, gli assessori serravallesi Raffaele Rossi e Samantha Cicogna e l’assessore sustinentese Anna Zecchini. L’accordo – che ha una durata quinquennale e può essere rinnovato su accordo tra le parti – prevede la realizzazione di varie forme di comunicazione e cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, dell’economia e del commercio, dell’educazione e del turismo per promuovere la prosperità e lo sviluppo comuni. Inoltre i soggetti si impegnano attivamente ad inviare delegazioni per partecipare ad attività importanti come gli scambi economici, commerciali e culturali tenuti dall’una e dall’altra parte.

Uno scambio reciproco di doni ha suggellato l’accordo raggiunto con l’invito, per Serravalle e Sustinente a recarsi presto con una delegazione, comprendente anche imprenditori locali, nella cittadina di Lianyungang.