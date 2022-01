Controlli dei Cc a Castiglione, rinventi 40g di droga nei Cinque Continenti

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere tesi a contrastare e reprimere l’attività criminale su tutto il territorio dell’Alto Mantovano. Ieri mattina, 25 gennaio è stato disposto un servizio straordinario di controllo del territorio, eseguito con la collaborazione del Nucleo Cinofili Carabinieri di Orio al Serio e della Polizia locale, con lo scopo di contrastare i reati predatori in genere, con particolare riferimento a rapine e furti in generale, nonché per il contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, svolto nel territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere e altri Comuni dell’Alto Mantovano. Durante il servizio, effettuato con l’impiego massivo di militari dell’Arma, automezzi nonché agenti della Polizia Locale, sono state identificate 78 persone e controllati 12 mezzi nonché denunciati in stato di libertà tre uomini. Sono stati controllati altresì 4 esercizi pubblici ed effettuata una perquisizione all’interno di un garage presso il quartiere “I Cinque continenti” dove, con l’ausilio del cane di razza Labrador “Grinder”, sono stati rinvenuti 40 grammi di “hashish” occultati all’interno di un tubo in plastica.

I Carabinieri invitano i cittadini a contattare, sempre, le Forze dell’Ordine tramite il numero di emergenza unico 112 per fornire, anche in via riservata, ogni utile notizia che possa permettere di prevenire qualsiasi reato o di identificarne gli autori.