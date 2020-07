Calcio Eccellenza – Governolese, arriva Cesare Borghi: “Darò tutto per i Pirati”

GOVERNOLO Colpo ad effetto della Governolese, che si è assicurata un centravanti d’esperienza per affrontare il prossimo campionato d’Eccellenza sotto la guida di mister Fattori. Si tratta di Cesare Borghi: un profilo che non ha bisogno di presentazioni. Dopo l’esperienza alla Castellana (due stagioni in Promozione, la prima positiva, la seconda trascorsa in gran parte fuori rosa), l’attaccante accetta la sfida proposta dai Pirati, impegnati a centrare l’obiettivo salvezza dopo aver chiuso un ciclo.

«Ho tanta voglia di riscatto, sono proprio arrabbiato – dice Borghi – per quello che mi è successo lo scorso anno con la Castellana. A causa di alcune incomprensioni mi hanno messo da parte e non ho più potuto scendere in campo nella scorsa stagione. Ma ora affronterò questa sfida con rinnovato entusiasmo. So che ci aspetta un torneo duro, ma io so quello che posso dare in campo». Il bomber racconta com’è nato l’affare: «Nelle scorse settimane ero stato accostato ai Pirati, è vero, ma non c’erano stati dei contatti veramente concreti – spiega – negli ultimi dieci giorni i Pirati avevano instaurato un dialogo, specialmente tramite il vicepresidente Bronzatti. Poi l’affare è decollato: eccomi qua. Ancora non ho avuto modo di conoscere il mister, ma lo farò molto presto. Mancano una quindicina di giorni al raduno e sono molto carico. Non vedo l’ora di partire».

«E’ successo tutto velocemente – spiega il direttore sportivo Fausto Tinazzo – nel giro di poche ore Borghi ha trovato l’accordo con noi ed è diventato un nuovo Pirata. Con questo innesto la squadra sarà sicuramente più competitiva per affrontare una categoria impegnativa come l’Eccellenza. Altri affari? Per ora, in entrata, siamo a posto così». Restano le voci su un possibile interessamento per un 2002 del Mantova che potrebbe essere Rossin (conteso anche dal San Lazzaro), ma eventuali sviluppi non appaiono imminenti.