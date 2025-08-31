Un settembre ricco di musica in arrivo a Castel d’Ario

CASTEL D’ARIO Una rassegna culturale che si premura di mantenere viva la tradizione musicale nelle sue sfaccettature, con un omaggio anche alla vocalità femminile e alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. La conferenza di presentazione di “Settembre in musica”, in programma il 7, 13, 20, 27 settembre nel cortile del Castello di Castel d’Ario, con inizio alle 20.45, si è svolta ieri mattina nella sala degli Stemmi di Palazzo Pretorio, che ospiterà due delle esibizioni in programma. A fare gli onori di casa il sindaco Daniela Castro e l’assessore alla Cultura Matteo Vincenzi, che ha personalmente curato il cartellone degli eventi. Presenti anche alcuni protagonisti della rassegna e il vicepresidente della Provincia Massimiliano Gazzani.

«Dopo il successo dello scorso anno, presentiamo con grande orgoglio un programma di eventi che mettono nuovamente al centro la cultura musicale», ha detto il sindaco Daniela Castro. Durante la prima serata, domenica 7 settembre nel cortile del castello, gli Anima beat ci faranno rivivere la magica atmosfera dei favolosi anni ’60. Protagonisti saranno Giuliana Bergamaschi (voce), Giuseppe Stasolla (chitarra), Carlo Ceriani (basso) e Luca Pighi (batteria). Il secondo appuntamento, “The crooners’s connection”, sabato 13 settembre presso il castello, sarà un tributo al grande Frank Sinatra, tra i più celebri artisti del ‘900, con Luciano Gardona (voce), Renato Belladelli (contrabbasso), Francesco Borghi (batteria), e Mario Lino Rossi (pianoforte). Il terzo evento “Come dentro un film”, sabato 20 settembre a palazzo Pretorio, coinvolgera’ il pubblico in un suggestivo viaggio attraverso celebri colonne sonore di film famosi, con Ester Scarpa (voce), e David Cremoni (chitarra). La serata conclusiva a Palazzo Pretorio, sabato 27 settembre, omaggera’ le vocalità femminili, fra cui Mina e Mia Martini, di cui quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della sua scomparsa, e Whitney Houston”, con Elena Camo (voce) e Stefano Bettineschi (piano). La rassegna, patrocinata da Tea, Provincia di Mantova ed Ecomuseo, è ad ingresso gratuito.