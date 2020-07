Una Fiera delle Grazie social per rivivere i suoi valori

GRAZIE – Se la Fiera delle Grazie, così come da tutti conosciuta non ci sarà, non mancheranno però eventi social che ricreeranno la tipica atmosfera della kermesse ferragostana, proprio come voluto dal sindaco Carlo Bottani e dal vice Federico Longhi. Ecco, dunque che la fiera si sposta sulla pagina Facebook dell’evento dove dal pomeriggio del 14 agosto e fino al tramonto del 15 si svolgerà la staffetta artistica “I madonnari nelle ore di Grazie” che vedrà coinvolti in più tappe alcuni storici ed esperti d’arte in collegamento con Madonnari che, nelle proprie abitazioni in Italia e all’estero, realizzeranno in diretta opere d’ispirazione sacra e legate all’attuale emergenza sanitaria. Il 15 agosto, invece, sarà pubblicato il video “I madonnari nel cuore di Grazie”: una performance che vedrà i Maestri Madonnari celebrare il Santuario della Madonna delle Grazie, voluto nel 1399 dal capitano del popolo Francesco Gonzaga come ex-voto alla Madonna per la fine della peste che imperversava in quegli anni.

L’arte sarà, però protagonista anche grazie alla grande opera (alta 9 metri e larga 7,50 metri) realizzata sotto la direzione artistica di Mariano Bottoli, Maestro madonnaro da oltre quarant’anni protagonista, e più volte vincitore, dell’incontro di Grazie. Un progetto, nato da un’idea del rettore del santuario don Giovanni Lucchi, dalla Diocesi – in primis dal Vescovo Mons. Marco Busca -, dal direttore dei beni culturali Mons. Giancarlo Manzoli e curato dagli storici dell’arte Paola Artoni e Paolo Bertelli, che ha visto la creazione di un polittico – composto da 12 tele – che ricorda la struttura dell’impalcato ligneo che si trova alle pareti della basilica. Le opere sono state realizzate dagli artisti del gessetto Victor Boni, Vera Bugatti, Mariangela Cappa, Liliana Confortini, Fabio Maria Fedele, Gabriele Ferrari, Ketty Grossi, Simona Lanfredi Sofia, Tiberio Mazzocchi, Anna Salvaterra e Valentina Sforzini. Un’opera la cui creazione sarà mostrata in un video che sarà diffuso nella giornata di Ferragosto mentre il polittico si potrà ammirare per tutto il mese di agosto nella nuova sagrestia del Santuario.

A ricordo dell’iniziativa è stato, inoltre, pubblicato un volume edito da “Esercizi d’arte” di Universitas Studiorum che raccoglie un reportage fotografico firmato da Marina Tomasi, con testi istituzionali, dei curatori, del Vescovo, dell’architetto don Stefano Savoia e di Peter Assmann, già direttore di Palazzo Ducale.

Tutto il materiale sarà conservato al Museo dei Madonnari.