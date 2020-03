Operaio Iveco di Suzzara positivo al Covid-19

SUZZARA – Martedì la notizia di un lavoratore conatagiato da Covid-19 in un’azienda satellite dell’Iveco di Suzzara. Oggi, 18 marzo, arriva il secondo positivo ma questa volta è un operario della stessa Iveco. A darne notizia è Ugl attraverso un comunicato stampa: “È risultato positivo un lavoratore nel nostro Stabilimento di Suzzara. Questo lavoratore è uno di quei lavoratori che viaggiava in autobus pendolare da Brescia insieme ad altri 53 lavoratori dello Stabilimento. L’azienda ci ha appena informato che ha passato all’ ASST di Suzzara l’elenco telefonico non solo dei lavoratori che viaggiavano con lui ma anche quelli che lavoravano sulla linea con lui per procedere alla messa in Quarantena di 14 giorni. Saranno tutti contattai dall’Asst”.

Si ricorda che comunque la fabbrica è chiusa fino a venerdì 20 marzo e dovrebbe riapartire con la produzione lunedì 23, salvo, però, diverse disposizioni che potrebbero arrivare vista, se confermata, la scoperta di un infetto tra le maestranze.