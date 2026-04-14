Nuovi varchi con telecamere a Bancole: rafforzata la sicurezza

PORTO MANTOVANO Installati e già attivi altri due nuovi varchi controllati da telecamere nella zona ovest dell’abitato di Bancole, esattamente in via della Libertà, porta d’accesso al territorio comunale da chi proviene o si sposta in direzione di Marmirolo.

Salgono così a cinque i varchi per il controllo del territorio attivi nel comune di Porto Mantovano, finalizzati al monitoraggio della parte sud del territorio comunale, all’entrata e all’uscita dell’abitato di Sant’Antonio e, dell’area a nord attigua al supermercato Martinelli, sempre in entrata ed uscita dal territorio comunale, con visuale anche sugli accessi laterali alle zone artigianali/industriali.

«Prosegue così il progetto di “cinturazione” del comune di Porto Mantovano attraverso varchi con telecamere per la lettura delle targhe – spiega il sindaco di Porto Mantovano Maria Paola Salvarani -; questo sistema, in collegamento con la Questura di Mantova e con la locale stazione dei Carabinieri, facilita tutte le operazioni di identificazione in caso di reati, con il perseguimento dei colpevoli, non solo per quanto riguarda Porto, ma anche perché, essendo il nostro un comune di passaggio da Mantova al Veneto, le nostre telecamere possono essere utili anche ai paesi limitrofi».

Garantire la sicurezza, facilitare il lavoro delle forze dell’ordine e degli agenti della Polizia locale: questo l’obiettivo del controllo elettronico dei varchi.

«Uno strumento in più per la nostra Polizia locale – osserva quindi il primo cittadino – che si sta completando con la figura del nuovo comandante. È appena terminato, infatti, il concorso e a breve avremo la nomina: è la prima volta per il comune di Porto Mantovano ed è quindi un traguardo molto importante».

Entro il corrente mese, inoltre, inizieranno le procedure per reclutare un nuovo agente nell’ottica di potenziamento della Polizia Locale di Porto Mantovano.