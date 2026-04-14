Sermide e Felonica: grande partecipazione per la Giornata del Verde Pulito

SERMIDE E FELONICA Numerosi volontari, il Comitato Aria Pulita, tante famiglie e cittadini hanno partecipato alla pulizia del territorio di Sermide e Felonica in occasione della Giornata del Verde Pulito di Regione Lombardia.

Una partecipazione attiva e lodevole che ha spinto il sindaco Edoardo Maestri a ringraziare «tutti i partecipanti e insieme a loro la Pro loco e la Nautica per aver organizzato il pranzo dedicato ai volontari, un bel momento di condivisione dopo il lavoro svolto insieme. La pulizia e la cura del nostro territorio sono un impegno costante durante tutto l’anno. Purtroppo continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti, ma da alcune settimane abbiamo iniziato ad utilizzare anche fototrappole per individuare i responsabili. Quando vengono identificati, scattano denuncia e sanzioni: l’ultimo caso è stato accertato proprio pochi giorni fa. Grazie – ha concluso il sindaco di Sermide e Felonica in un post che è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook – a tutti quelli che, con piccoli gesti concreti, aiutano a prendersi cura della nostra comunità».