Una piazza per don Gianni Grandi: inaugurata nella sua Ospitaletto

OSPITALETTO – Sarà titolata a don Gianni Grandi la piazza adiacente la parrocchia di Ospitaletto Mantovano. La cerimonia si terrà oggi, martedì 23 agosto, con un protocollo assai semplice, ma che assumerà un significato spirituale e umano non indifferente. Alle 18, infatti, verrà celebrata nella chiesa parrocchiale una Santa Messa in ricordo del sacerdote scomparso prematuramente lo scorso anno che però nella sua opera apostolica ha lasciato un segno indelebile tra i fedeli e gli abitanti di Ospitaletto Mantovano.

Al termine del rito religioso sulla piazza avverrà la scopertura della targa che ricorderà a tutti l’affetto e la stima che a lui erano riconosciuti non soltanto dai suoi compaesani.

«Un gesto dovuto – sottolinea il sindaco di Castellucchio, Romano Monicelli – a chi ha saputo svolgere la sua missione, rimanendo legato alla comunità in cui è nato e cresciuto».

Anche il vescovo di Mantova ha espresso un proprio pensiero in merito alla figura di don Gianni: «Una volta ordinato presbitero – ricorda monsignor Marco Busca – ha messo a disposizione della diocesi le sue indubbie doti di umanità, di intelligenza e di cultura. Ovunque abbia svolto la sua opera pastorale si è fatto apprezzare lasciando un profondo ricordo per la sua apertura d’animo e di mente».