Vandali-ladri a Villimpenta, preso di mira nell’ex ristorante Lotus

VILLIMPENTA – Vandali e pure ladri, perché prima di andarsene, dopo aver generato subbuglio e devastazione nell’ex ristorante Lotus di Villimpenta, hanno arraffato il decespugliatore che i proprietari dello stabile avevano momentaneamente “parcheggiato” al suo interno. L’episodio risale alla scorsa notte, anche se è difficile stabilire un orario approssimativo. Qualcosa potrebbe emergere dalla telecamera pubblica di videosorveglianza posta all’angolo di piazza Roma. Gli ignoti che si sono introdotti all’interno della struttura di via Begozza lo hanno fatto dopo aver forzato la porta d’ingresso, quindi una volta dentro hanno cominciato a creare il caos nelle varie stanze, cucina inclusa. Diversi i danneggiamenti compiuti, soprattutto nell’ingresso, dove un tempo era sistemato il bancone, nella saletta che ospitava i clienti del bar e nel salone grande. Oltre a prendersela con le poche attrezzature in disuso ancora presenti all’interno, i distruttori si sono accaniti contro i vetri delle porte (vedi foto, ndr) e i lampadari. Un comportamento che definire incivile e ormai limitativo. Questi gruppi che perseguono nel rompere e distruggere patrimoni pubblici e in questo caso anche privati, magari portando via quello che trovano sul loro cammino, rientrano a tutti gli effetti nel fenomeno della microcriminalità giovanile, una delle problematiche che destano maggiore preoccupazione a livello sociale. Allertati subito i carabinieri, giunti da Castel d’Ario con una pattuglia. I militari hanno effettuato un sopralluogo accurato nell’ambiente dismesso per accertarsi dei danni e cercare tracce che possano in qualche modo ricondurre ai colpevoli. Una settimana fa ignoti avevano mandato in frantumi le pareti laterali della pensilina degli autobus che si trova proprio praticamente di fronte all’ex ristorante.