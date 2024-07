Borgo Virgilio, delegazione di alpini in visita in municipio E il 29 settembre c’è la 1ª Festa Alpina

BORGO VIRGILIO – Delegazione di alpini ieri mattina in municipio a Borgo Virgilio per incontrare il sindaco Francesco Aporti e la giunta comunale. Al centro dell’incontro, oltre all’amicizia che lega l’associazione nazionale Alpini delle sezioni di Mantova e Cremona, di cui lo stesso primo cittadino fa parte, l’organizzazione – in data 29 settembre – della Festa Alpina per celebrare il patrono San Maurizio. Più nello specifico l’evento, che ha l’obiettivo di radunare i vari gruppi mantovani, prevede la deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti con i saluti delle istituzioni e a seguire la santa messa. La mattinata si concluderà con il “pranzo dell’Alpino” (prenotazioni ai numeri 3477376200, 3317087295, 3393020510 o 3467294496 entro il 24 settembre). Nel corso dell’incontro in Comune l’alpino Paolo Salvaterra ha omaggiato il sindaco Aporti con un portacarte artigianale. Alla consegna erano presenti anche gli altri alpini: Massimo Battisti, Umberto Bardini e Aldo Zanella. «Un onore e un’emozione ricevere questo dono – ha commentato il sindaco Aporti -. La manifestazione del prossimo 29 settembre sarà sicuramente un punto di ritrovo e anche di svago, dove si potrà pranzare e stara in compagnia, ma al tempo stesso sarà un momento ricco di significati, in quanto rende lustro a San Maurizio Martire, patrono degli Alpini, e a tutto il Corpo». Aporti ha infine sottolineato l’importanza dei valori che trasmettono da sempre gli alpini con le loro azioni.

Matteo Vincenzi