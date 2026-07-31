Beach volley – La Bertani Arredamenti vince il “Memorial Guido” a Casaloldo

Casaloldo Si è conclusa con la vittoria di “Bertani Arredamenti” la tredicesima edizione del “Memorial Guido”, il torneo di Beach Volley dedicato alla memoria di Guido Barbieri. E’ stata una serata finale ricca di partite ed emozioni con tanti atleti e un folto pubblico presso gli impianti del Centro Sportivo di Casaloldo. Il ricavato del torneo, secondo consuetudine, è stato devoluto all’associazione Spazio Famiglie e Bambini che gestisce il locale asilo nido comunale che porta il nome di Guido Barbieri. Il torneo è stato promosso dall’associazione Combattenti di Casaloldo.