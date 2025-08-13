Vanno a fuoco i macchinari: paura alla Relevi di Rodigo

Rodigo – A fuoco alcuni macchinari tecnologicamente molto avanzati della Relevi di Rodigo, a due passi da Gazoldo. L’incendio si è verificato verso le 14.30 di ieri nello stabilimento lungo la Postumia, che come noto produce detersivi, prodotti per l’igiene e per la deodorazione. Le cause dell’incendio non sono ancora del tutto chiare, ma sta di fatto che a un tratto da uno di tali macchinari hanno iniziato a uscire fiamme che nel giro di pochi istanti si sono estese anche ad altri macchinari simili che si trovano a poca distanza. Mentre all’interno dello stabilimento scattavano le misure e i protocolli antincendio e di sicurezza, è stato dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Mantova e i carabinieri. I Vvf senza eccessiva difficoltà hanno avuto la meglio sulle fiamme e messo in sicurezza la zona. I danni sono in fase di quantificazione ma ingenti. Non si registrano né feriti né intossicati.