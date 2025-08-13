Avanti a spron battuto i lavori alle scuole di Curtatone

CURTATONE – Procedono a spron battuto gli interventi sulle scuole elementari di Levata e di San Silvestro, in fase di realizzazione grazie ai progetti del Comune finanziati dal Pnrr.

Per quanto riguarda la scuola elementare di San Silvestro, le opere strutturali sono completate e sono ora in fase di realizzazione le opere di finitura esterna quali intonaco e tinteggiatura del cappotto sismico. Dovranno poi essere installati i bancali e a seguire si arriverà allo smontaggio dell’intero cantiere con la messa in ordine del giardino e il rifacimento del prato. La previsione del Comune è che l’intervento si concluda in autunno, a causa della stagione estiva molto calda e a seguito dell’ordinanza regionale di riduzione delle ore di lavoro nei cantieri che ha portato a uno slittamento della conclusione. Il costo complessivo dell’intervento è di un milione e 855mila euro.Per quanto riguarda la scuola elementare di Levata “Don Grisoli”, i lavori procedono con la posa del cappotto sismico nella parte retrostante in prossimità della scala antincendio. La ditta che sta eseguendo le opere non si fermerà nemmeno ora, in agosto, in modo da garantire il montaggio della scala antincendio così da consentire il regolare accesso degli studenti anche al primo piano: si tratta di una priorità dell’amministrazione comunale. L’investimento è di 950mila euro.

Saranno poi da ultimare le rampe esterne e seguiranno la sistemazione dell’area esterna e il rifacimento del prato. Come spiega il Comune, anche tale cantiere ha visto rallentamenti a causa dell’ordinanza della Regione.

«L’ufficio tecnico unitamente ai direttore dei lavori – fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Cinzia Cicola – tengono monitorata la situazione. Le aree esterne saranno utilizzate parzialmente a settembre e ottobre, fino a definitivo smontaggio dei cantieri. Siamo fiduciosi in quanto fino ad oggi siamo riusciti a garantire il regolare svolgimento delle lezioni, riconoscendo il sacrificio fatto da studenti e insegnanti».