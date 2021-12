Tennis tavolo A1 femminile – Mirino sulla Coppa: Brunetti e PaninoLab puntano al derby

MANTOVA Sarà la Coppa Italia, in programma sabato 8 e domenica 9 gennaio a Napoli, ad aprire il 2022 del tennis tavolo. E le società mantovane saranno subito protagoniste. In campo femminile si punta a replicare la finale tutta virgiliana della passata stagione, ipotesi tutt’altro che remota. Per effetto dei piazzamenti al termine dell’andata, la Brunetti Castel Goffredo, prima al giro di boa, affronterà in semifinale l’Eppan, quarta; mentre La PaninoLab Bagnolese, seconda, se la vedrà col Norbello, terzo. Come dicevamo, un derby in finale è possibile e probabile, ricordando che la Brunetti è la detentrice del trofeo e in questa stagione ha battuto la PaninoLab sia in Supercoppa che in campionato a Bagnolo.

La società goffredese si è qualificata alla final four anche con la formazione maschile, quarta al termine dell’andata: sfiderà quindi in semifinale l’Apuania Carrara, mentre nell’altro match si affronteranno Top Spin Messina e Marcozzi Cagliari.

Tornando al campionato femminile, è stato rinviato a lunedì 17 gennaio (15,30) il primo impegno del ritorno della PaninoLab a Cagliari col Quattro Mori: la gara era in programma sabato 15, ma il club isolano ha chiesto il posticipo in quanto impegnato nelle coppe europee. Le due società hanno trovato l’accordo per la nuova data, spetta ora alla Fitet ratificare la decisione.